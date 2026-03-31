Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım\'da An-26 uçağıyla iletişim kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı Kırım üzerinde bir An-26 tipi askeri nakliye uçağıyla bağlantının kesildiği duyurdu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Mürettebatın akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayın meydana geldiği şüphesi bulunan bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uçağın 30 askeri personel taşıdığı ileri sürüldü.

TASS ajansının haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, "31 Mart'ta, Moskova saatiyle yaklaşık 18:00'da, Kırım Yarımadası üzerinde planlı bir uçuş sırasında bir An-26 askeri nakliye uçağıyla temas kesildi. Uçakta herhangi bir hasar yoktu" açıklaması yaptı.