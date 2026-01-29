Rusya, Sumi Bölgesinde Kontrolü Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Belaya Bereza yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Belaya Bereza yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.
