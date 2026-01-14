Rusya, Sumi'deki Komarovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Komarovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Komarovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 12 Ocak'ta Zaporijya bölgesinde Novoboykovskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.