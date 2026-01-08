Rusya, Ukrayna'da Bratskoye'yi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 66 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bildirildi.