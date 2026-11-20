Küresel güç dengelerini altüst eden ve Batı’nın müdahaleleriyle derinleşen Rusya-Ukrayna savaşı, sahada tarafları yıpratan bir kilitlenmeye dönüştü. Uluslararası sistemde derin çatlaklar yaratan bu krizde; Avrupa iç karışıklıklarla sarsılırken, Washington yönetimi hem enerji hem de savunma sanayii üzerinden devasa kazançlar elde ediyor. Abu Dabi’de başlayan diplomatik temasların geleceğini, sahadaki askeri çıkmazı ve büyük güçlerin perde arkasındaki hedeflerini Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe mercek altına aldı.

BATI’NIN YIPRATMA STRATEJİSİ VE WASHINGTON’IN ÇİFTE KAZANCI

Avrupa’nın mevcut savaşın sona ermesinden yana tavır almadığını belirten Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in "Amacımız Rusya’yı yenmek değil, zayıflatmak" sözlerinin bu yaklaşımın açık bir itirafı olduğuna dikkat çekti. Gökçe’ye göre Batı bloku, Moskova’nın gücünü tamamen tükettiğine kanaat getirdiği an Kiev’i müzakere masasına yönlendirecek.

Sürecin tek mutlak galibinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ifade eden Gökçe, Washington’ın stratejik hedeflerine fazlasıyla ulaştığını şu sözlerle özetledi: "ABD bir yandan Avrupa’ya yüksek maliyetli silah ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satarken, diğer yandan yaptırım listesine aldığı Rusya ile dizel tedarik anlaşmaları yapabiliyor. Bununla da kalmayıp Ukrayna’nın kritik yeraltı kaynaklarını kontrol altına aldı. Kısacası ABD kasasını doldururken, faturayı Avrupa ödüyor."

YANLIŞ POLİTİKALARIN FATURASI: AVRUPA SOKAKLARI KARIŞTI

Savaşın düşük yoğunluklu bir seyirde uzamasının Avrupa kıtasını ekonomik ve sosyal açıdan tükettiğini vurgulayan Gökçe, uygulanan hatalı dış politika ve göç stratejilerinin kıtayı yangın yerine çevirdiğini söyledi. Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi merkez ülkelerde toplumsal huzursuzlukların patlak verdiğini hatırlatan Gökçe, banliyölerde yaşayan göçmen kökenli kitlelerin sokaklara döküldüğüne işaret etti. Donald Trump’ın "Avrupa batmak üzere" değerlendirmesinin sahadaki gerçeklerle birebir örtüştüğünü belirten Gökçe, kıtanın büyük bir yıkımın eşiğinde olduğunu ifade etti.

SAHADA YENİ PAYLAŞIM VE ABU DABİ DİPLOMASİSİNİN ANLAMI

Mevcut tabloyu "Yerüstünü Rusya, yeraltını ise ABD aldı" sözleriyle özetleyen Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, hem Moskova’nın hem de Kiev’in acil enerji ve güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle asgari müştereklerde buluşulmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bu yeni gerçekliği kabul etmek zorunda olduğunu belirten Gökçe, aksi takdirde ABD’nin sıkça gündeme getirdiği yeni hükümet senaryolarıyla Zelenski’nin iktidardan uzaklaştırılabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’nin ise kendi ulusal güvenliği açısından Rusya’yı savaşın içinde tutmayı avantajlı gördüğü için sürecin uzamasını desteklediğini kaydeden Gökçe, Abu Dabi’deki görüşmelerin önemine şu sözlerle değindi: "Abu Dabi temaslarından kısa vadede kesin bir barış anlaşması çıkmasa bile, ilerleyen aşamalarda masaya gelecek nihai çözüm başlıklarının diplomatik altyapısı bugünden inşa ediliyor."