Rusya ve Ukrayna'nın Tarihi Zirvesi Abu Dabi'de - Son Dakika
Rusya ve Ukrayna'nın Tarihi Zirvesi Abu Dabi'de

23.01.2026 10:30
Rusya ve Ukrayna heyetleri, savaş sonrası ilk üçlü görüşmeler için Abu Dabi'de bir araya geliyor.

(ANKARA) – Rusya ve Ukrayna heyetleri, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana ilk kez doğrudan üçlü görüşmeler gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelecek.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden üçlü zirve kararı çıktı.

Kremlin'de dün gece gerçekleşen ve dört saat süren toplantıda, ABD tarafını Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil etti. Toplantıya Beyaz Saray yetkilisi Josh Gruenbaum da katıldı. Rus tarafında ise Putin'e, Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev eşlik etti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Moskova'daki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güvenlik konularına ilişkin üçlü çalışma grubunun ilk toplantısının bugün Abu Dabi'de yapılması konusunda mutabık kalındı" dedi.

Uşakov, toplantının atmosferine ilişkin, "Son derece derinlemesine, yapıcı ve açık sözlü, tam anlamıyla samimi bir görüşme oldu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD heyetinin, Trump'ın Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmeden edindiği izlenimleri Putin'e aktardığını belirten Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı ve Amerikalı temsilciler arasındaki görüşme, özellikle Amerikalıların Ukraynalılar ve Avrupalı ortaklarıyla temaslarının sonuçları hakkında bilgi almaya odaklandı" ifadelerini kullandı.

"Sona geldik, iyimserim"

Taraflar Abu Dabi'deki görüşmelerin iki ayrı kanaldan yürütülmesini planlıyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan Amiral İgor Kostyukov başkanlığındaki heyet, güvenlik konularını ele almak üzere üçlü masaya oturacak. Ekonomik konular ise Kirill Dmitriev ve Steve Witkoff arasında ikili formatta görüşülecek.

Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos'ta konuşan Steve Witkoff, müzakerelerin gidişatına dair umutlu konuştu. Witkoff, "Artık sondayız ve ben gerçekten iyimserim. Tek bir meseleye indik" dedi ancak kalan son pürüzün detayını vermedi.

Kaynak: ANKA

