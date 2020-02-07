Rusya, Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğu destekliyor - Son Dakika

BUENOS Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, " Venezuela'nın yaşadığı ekonomik durgunluk, meşru hükümeti devirmek amacıyla yürütülen, hatta gücün kullanıldığı bir kampanyaya dayanıyor." dedi.

Lavrov, Venezuela'ya yaptığı ziyaret sırasında başkent Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve destekçilerinin yer almadığı, muhalif grupların oluşturduğu Ulusal Diyalog Masası üyeleriyle bir araya geldi.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları kınayan Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela'da meşru Maduro hükümetine karşı bir halk ayaklanmasını teşvik ettiğini belirtti.

Venezuela'ya dışarıdan müdahale edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Lavrov, "Venezuela'nın yaşadığı ekonomik durgunluk, meşru hükümeti devirmek amacıyla yürütülen, hatta gücün kullanıldığı bir kampanyaya dayanıyor. ABD'nin tek taraflı eylemlerinin sosyal çevreleri etkilemesi aşırı bir durum." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela'daki durumun barışçıl tedbirlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Venezuela'daki ulusal diyalog bütün siyasi partilere açıktır ve radikal muhaliflerin bu tür eylemlere karşı alerjisi olduğu çok net. Bazı siyasilerin hırslarının, halkın çıkarlarının üzerine çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Rusya hükümetinin, Venezuela'daki hükümet ile muhalefet arasındaki görüşmeleri destekleyeceğini söyleyen Lavrov, diyalog masasının milli bir yol açmayı ve ekonomik konuları ele almayı başardığını da sözlerine ekledi.

Sergey Lavrov, Ulusal Diyalog Masası'na katılmadan önce Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ve Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ile görüştü.

Lavrov'un ilerleyen saatlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de bir araya gelmesi bekleniyor.