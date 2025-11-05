Rusya Yeni Silah Sistemlerini Geliştiriyor - Son Dakika
Rusya Yeni Silah Sistemlerini Geliştiriyor

05.11.2025 14:08
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın güvenliği için yeni silah sistemlerini sürekli geliştirdiklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile bir toplantı düzenledi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya; Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldı.

NÜKLEER DENEMELERİN HAZIRLIKLARI İÇİN ÇALIŞMALARIN YAPILMASI TALİMATI

Toplantı başında, ABD'nin nükleer denemeleri başlatma yönündeki planları ele alındı. Putin, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını belirterek şöyle konuştu: "2023'te Federal Meclise hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum."

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı

"ABD'NİN NÜKLEER PLANLARI, RUSYA İÇİN ASKERİ TEHLİKE SEVİYESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRIYOR"

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ABD'nin stratejik silahlarını hızla modernize ettiğini ve bu yönde yeni füze sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptığını belirtti. Washington'un ayrıca stratejik füze savunma sistemi olan "Altın Kubbe"nin oluşturulmasına yönelik planı hayata geçirmeye başladığını dile getiren Belousov, ABD'nin daha önce Anti-Balistik Füze Antlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) ve Açık Semalar Antlaşması'ndan çekildiğini anımsatarak şunları kaydetti: "Dolayısıyla ABD, dünyadaki küresel stratejik istikrar sistemini yıkmak için nükleer deneme yasağından vazgeçebilir. ABD'nin nükleer denemeler yapma yönündeki planları, Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için her türlü şart ve koşulda düşmana zarar verebilecek nükleer potansiyelimizi desteklemeliyiz. Böylece tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu kanaatindeyim."

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov

"ASKERİ GÜÇLER NÜKLEER DENEMELER İÇİN HAZIRLIKLI"

Bakan Belousov, Rusya'ya bağlı Novaya Zemlya (Yeni Toprak) takımadalarında bulunan poligondaki güçlerin nükleer denemeler için hazırlıklı olduğunu söyledi. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov da ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini, bu nedenle de buna karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, politika, Kremlin, moskova, savunma, Dünya, Rusya

