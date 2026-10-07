Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı - Son Dakika
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Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı

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Rusya\'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
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Rusya'nın Irkutsk kentinde bir laboratuvar çalışanının şüpheli ölümü, akciğer vebası endişesine yol açtı. ABD, gelişmelerin ardından bölgedeki vatandaşlarını sağlık risklerine karşı uyarırken, Rusya'ya seyahat edilmemesi ve ülkede bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması yönündeki mevcut çağrısını yineledi. Rus makamları ise bölgede doğrulanmış bir veba vakası veya salgın bulunmadığını açıkladı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk'ta bir laboratuvar çalışanının şüpheli ölümü, "akciğer vebası" endişesine yol açtı. ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliği, bölgede bir kişinin ölümüne ve bazı hastanelerde karantina önlemlerine ilişkin haberleri yakından takip ettiğini duyururken, ABD vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri ve ülkede bulunanların ayrılmaları yönündeki mevcut çağrısını yineledi.

VEBA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayın merkezinde, Irkutsk'taki Sibirya ve Uzak Doğu Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar görevlisinin ölümü bulunuyor. Kadın, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Rus makamları ölüm nedenini "kaynağı belirlenemeyen zatürre" olarak açıklarken, kadının akciğer vebasına yakalanmış olabileceğine ilişkin haberler uluslararası kamuoyunda endişeye neden oldu.

HASTANE KARANTİNAYA ALINDI

Olayın ardından kadının tedavi gördüğü hastanede karantina önlemleri uygulanırken, temas ettiği kişiler de sağlık gözetimine alındı. Rus sağlık makamları yapılan incelemelerde laboratuvar çalışanının mesleki faaliyetleriyle bağlantılı tehlikeli bir mikroorganizmaya rastlanmadığını ve Irkutsk'ta doğrulanmış bir veba vakası bulunmadığını açıkladı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliği ise Irkutsk'tan gelen "şüpheli akciğer vebası" haberlerinin takip edildiğini bildirdi. Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarından yerel sağlık makamlarının talimatlarına uymaları, etkilenen sağlık kuruluşlarından uzak durmaları ve ateş ya da solunum yolu belirtileri görülmesi halinde hızla sağlık hizmeti almaları istendi.

ABD vatandaşlarına ayrıca bölgeden ayrıldıktan sonra 14 gün boyunca sağlık durumlarını takip etmeleri tavsiye edildi.

ABD'nin Rusya için daha önce yürürlüğe koyduğu "Seyahat Etmeyin" seviyesindeki uyarının devam ettiği hatırlatılarak, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönündeki mevcut tavsiye de tekrarlandı.

RUSYA VEBA SALGINI OLDUĞUNU REDDEDİYOR

Rus yetkililer ise bölgede veba salgını bulunduğuna yönelik haberleri doğrulamadı. Sağlık makamları, laboratuvar çalışanıyla temas eden kişilerde veba vakasına rastlanmadığını ve hastalığın bölgede yayıldığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü de gelişmeleri takip ediyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Rusya dışına yönelik riskin "çok düşük" olduğu belirtilirken, olayın kesin nedeni üzerindeki incelemeler sürüyor.

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