Rutte ve Trump Grönland\'ı Görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Grönland'ı ele aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Rutte, yaptığı açıklamada, "Grönland ve Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik durumu hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve bu hafta Davos'ta kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. - BRÜKSEL