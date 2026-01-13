Rüzgar Minare Külahını Uçurdu

Sivas'ta merkeze bağlı Pınarca köyünde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minare külahı koparak uçtu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın merkeze bağlı Pınarca köyünde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgarın şiddetini artırması sonucu, köyde bulunan caminin minaresinde bulunan külah yerinden koparak uçtu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan minare külahı cami çevresine düşerken, olay sırasında cami ve çevresinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, camide maddi hasar oluştu. - SİVAS