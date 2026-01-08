Rüzgar, otomobili ağaçla ezdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir çam ağacı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrıldı.
Çam ağacı, yol kenarındaki 34 PEK 527 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluşurken, ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
