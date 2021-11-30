RÜZGARDA MAĞAZANIN ÖNÜNDEKİ FIRIN SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

DÜZCE'de, bir mağazanın önünde tekerlekli standın üzerinde sergilenen fırın rüzgarın etkisiyle hareket ederek hızla kaldırımda ilerledi. Peşinden koşan kişiler fırını mağazanın önüne getirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün, Düzce'de rüzgar etkili oldu. Düzce İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın önünde ise ilginç anlar yaşandı. Mağazanın önünde tekerlekli standın üzerinde sergilenen fırın, rüzgarın etkisiyle hızla hareket ederek kaldırımda ilerledi. Fırının peşinden koşan kişiler, fırını mağazanın önüne getirdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaşananları görenler gülümsedi.