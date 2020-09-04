Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda şişme deniz yatağıyla boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda şişme deniz yatağıyla boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı.
Serinlemek için şişme simit ve deniz yatağıyla denize giren iki kişi, rüzgarın ve akıntının tesiriyle sahilden uzaklaştı. Bir süre sonra kumsaldan epey uzaklaştıklarını fark eden Ahmet T. ile Barış D. isimli iki arkadaş imdat çığlıkları atarak yardım istedi. İki kafadarın denizin ortasında çırpındıklarını fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Üstü ve Su Altı Kurtarma ekipleri hemen harekete geçerek birime ait bir jetski ile Ahmet T. ve Barış D.'ye ulaştı. Ekipler, jetski ile iki arkadaşı kıyıya çekerek kurtardı. - BALIKESİR
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