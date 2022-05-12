Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular - Son Dakika
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Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular

12.05.2022 08:38

Denizli'de etkili olan fırtınada, işlek bir caddedeki bir iş hanının çatı kısmından kopan beton parçaları yola düştü.

Denizli'de etkili olan fırtınada, işlek bir caddedeki bir iş hanının çatı kısmından kopan beton parçaları yola düştü. Üzerlerin doğru gelen beton parçalarından saniyelerle kurtulan vatandaşların yaşadığı korku kameralara yansırken, güvenlik sağlanıncaya kadar caddenin trafiğe kapatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezinde etkili olan fırtına 2. Ticari Yolda bulunan bir iş hanının çatı kısmından beton parçalarının kopmasına neden oldu. Büyük bir sesle parçaların yere düşmesiyle etrafa koşuşan vatandaşların oluşturduğu panik sonrası bölgede bulunan güvenlik güçleri önlem almaya başladı. Zaman zaman kopan büyük parçaların ardından yol tamamen trafiğe kapatılarak araç geçişine izin verilmedi. Etkisini iyice artıran fırtına sonrası güvenlik önlemlerini artıran ekipler, çalışmalarını tamamlayarak yolu tekrardan trafiğe açtı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede vatandaşlar korku dolu gözlerle o anları izledi.

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR SES GELDİ"

İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Adem Arkan, "Sıvanın kurumuş olması ve eski olmasıyla birlikte rüzgarında etki etmesi düşmesine sebep oldu. Normalde çok fazla bir rüzgar yoktu ama eski bina olduğu için düştü. Biz de burada çalışıyoruz. Yüksek bir ses duyduk ve baktık insanlar kaçışıyor. Bizde ilk başta olayı anlayamadık. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerini aradık ve gelip müdahale ettiler" dedi.

PANİK ANI KAMERADA

Öte yandan parçaların düşmesiyle oluşan panik anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir gurubun ilerlerken parçanın düşmesiyle korku dolu anlar yaşayarak kaçması ve oluşan yoğunluk yer alıyor.

(Eren Elyesa Polat - Atilla Özer-İHA)

Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular

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Kaynak: İHA

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