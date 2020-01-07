Ryan Babel, 6 ayda kredisini tüketti! Galatasaray transfer haberleri

Spor Arena | Sezon başında üç yıllık sözleşme imzalanan ancak bekleneni veremeyen, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da zaman zaman tepki çeken Ryan Babel'in G. Saray'daki durumu belirsiz...



Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, bununla beraber tecrübesi ve kalitesiyle teknik heyetin güvendiği isimlerden biri. Younes Belhanda ile birlikte zaman zaman eleştirilere hedef olsa da Babel'in hemen gönderilmesi gündemde değil ancak iki oyuncu da eğer Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerden cazip teklifler gelir ve kendileri de kabul ederse yönetim "Gidebilirsin" diyecek.



Böylelikle hem bu iki tecrübeli oyuncu yok pahasına elden çıkarılmayacak hem de Onyekuru ve Saracchi hamleleriyle dolan yabancı kontenjanı boşalmış olacak.



Ryan Babel'in geçen ay, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı ortaya çıkmış, ödemenin yapılmasıyla kriz aşılmıştı.







