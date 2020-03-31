Ryan Babel'de hesaplar tutmadı! Geri dönüyor...

Ajax yetkilileri, Ryan Babel'e mektup göndererek sözleşmesinin feshedildiğini kendisine bildirdi. Galatasaray Yönetimi, Ajax'ta göstereceği performansla Hollandalı futbolcuyu elden çıkarmayı planlıyordu. Fakat işler beklenildiği gibi gitmedi.



Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı.



Büyük umutlarla transfer edilen Babel, aldığı paranın altında kaldı. Topla gereksiz oynaması ve bireysellliğiyle Fatih Terim'i bıktıran Babel, devre arasında yabancı kontrenjanında yer açmak için gözden çıkarıldı. Babel'in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalkmış, galibiyet serisi yakalanmıştı. Babel'in üzerini "el freni" olduğu gerekçesiyle çizen teknik kadronun bu tezi de doğrulanmış oldu. Babel'in saha içindeki tavırlarından ve topla çok oynama sevdasından takımın zarar gördüğünü belirleyen Terim ve kurmayları, Hollandalı'nın gönderilmesiyle bu sorunu ortadan kaldırmıştı.



Galatasaray'a geri dönecek



Galatasaray Yönetimi'nin amacı Babel'in Ajax ve Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performansın ardından hatırı sayılır bir bonservis elde ederek Hollandalı oyuncudan kurtulmaktı. Fakat işler yolunda gitmedi. Ajax, söleşmenin sonlandırıldığına yönelik mektubun Ryan Babel'e yapıldığı bildirildi. Galatasaray ile sözleşmesi süren ve 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Ryan Babel'in, sarı-kırmızlılara döneceğine dikkat çekildi. Deneyimli futbolcu corona sürecinde çalışmalarını evden sürdürüyordu.