Saadet Partisi Adaylarını Tanıttı
28 dakika önce
Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan adayı olan Ahmet Faruk Ünsal ve ilçe adaylarının tanıtım toplantısı düzenlendi.
Saadet Partisi Adıyaman
Belediye Başkan adayı olan Ahmet Faruk Ünsal
ve ilçe adaylarının tanıtım toplantısı düzenlendi.
Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk
Ünsal, Kahta
Belediye Başkan Adayı Yusuf Turanlı
, Çelikhan
Belediye Başkan Adayı Mehmet Bora
, Gerger
Belediye Başkan Adayı Zeynal Aslan, Samsat
Belediye Başkan Adayı Hayrettin Kuştepe
'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan belediye başkan adayı
Ahmet Faruk Ünsal
, Adıyaman'da her kesimin adayı olduğunu öne sürerek, "Bu süreçte bana destek olan farklı inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve farklı siyasi gruplara özellikle teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın sorunlarını biliyorum. Adıyaman'ın sorunlarına diğer partiler olduğu gibi bizlerde projelerle vatandaşın huzuruna çıkıp kendimizi anlatacağız. Adıyaman'da kenara itilen ve çeşitli vesilelerle ötekileştirilenlerin öncelikli olmak üzere herkesin ve her sesin başkanı olacağım. Şehri tüm renkleriyle ve tüm farklılıklarıyla kucaklayacağız. Bu şehri birlikte yöneteceğiz. Bir seçilmişin seçmene üstünlüğü yoktur. Bu görev meselesidir. Şeffaf, hesap ve hizmet eden bir belediye başkanı olacağım" dedi.
Konuşmaların ardından ilçe belediye başkan adayları
tanıtıldı. Toplantıya Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve partililer katıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti
Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip