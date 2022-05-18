Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu basın toplantısında konuştu Açıklaması

18.05.2022 13:37
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu basın toplantısında konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın küresel bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip, derhal bir 'milli tarım ve gıda stratejisi' belirlenmelidir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın küresel bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip, derhal bir 'milli tarım ve gıda stratejisi' belirlenmelidir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Yersiz ve gereksiz gündemlere takılıp kalmayacaklarını, iktidarın gerçek gündemi unutturmak adına ortaya her gün bir yenisini attığı kısır tartışmaları dikkate almayacaklarını belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin gerçek gündeminin başında, adalet ve ekonominin geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu, vatandaşın şu anda ekonomiden dolayı pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Tarım politikalarının sil baştan yeniden yapılmasına ihtiyaç var"

Tarımda her geçen gün, gübre ve akaryakıta zam geldiğini ve tarım politikalarının sil baştan yeniden yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Sadece ülkemiz değil, bütün dünya küresel bir gıda krizine dayanmış durumda. Bu gerçekleri görmezsek problemleri çözmemiz mümkün değil. Gıda ve tarımda kendi kendine yeterlilik, eskiye nazaran çok daha önemli hale geldi. Bu yüzden artık gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip derhal bir 'milli tarım ve gıda stratejisi' belirlenmelidir." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan israfın sadece parayla malla ilgili olmadığını, insanların umutlarını boşa çıkarma, enerjilerini tüketme ve hayallerini söndürmenin de israf sınıfına girdiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Adana'da 147 üreticiye 65 ton soya tohumu dağıtıldı Adana'da 147 üreticiye 65 ton soya tohumu dağıtıldı Binlerce keklik 'kene ve süne avı' için gün sayıyor Binlerce keklik 'kene ve süne avı' için gün sayıyor
Kaynak: AA

Türkiye, Milli, Tarım, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:54 CHP'den SADAT konulu araştırma komisyonu talebi: SADAT bir paramiliter kuruluştur, ilişkileri açıklanmalıdır
13:30 İbrahim Tatlıses'i aldatıldığı için terk eden Derya Tuna'dan "çapkın erkek" savunması: Erkeğin suçu yok!
13:29 Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım
13:27 Erdoğan: SADAT'ın yöneticileriyle yakından uzaktan alakam yok
13:19 AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış
13:12 İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi
13:11 Tesisin ve Timsah Arena'nın toplam elektrik maliyetinin 700 bin TL olduğu belirtildi! Bursaspor'dan küçülme kararı
13:10 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya kararının arkasında: NATO'yu güvensiz hale getiremeyiz
13:06 En büyük uyuşturucu karteli patronu, rakibini öldürmek için 500 kişilik özel ekip kurdu
12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 13:51:06. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement