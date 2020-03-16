Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan koronavirüs tedbiri açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamasını, esnafın ve iş dünyasının başta kamuya olan vergi borçları olmak üzere, kamu bankalarına olan kredi borçlarının tehirini gerekli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, küresel salgına dönüşen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ilk günlerden itibaren alınan hızlı kararlar ve tedbirlerden dolayı yetkilileri takdir ettiklerini belirtti.

Bu süreçte milletin hijyen kurallarına dikkat etmesi, toplu ortamlardan kaçınması ve hayatı yavaşlatma sürecine girmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatın yavaşlatılmasıyla birlikte toplumun farklı kesimlerinde oluşabilecek ekonomik yükler için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamasını, esnafın ve iş dünyasının başta kamuya olan vergi borçları olmak üzere, kamu bankalarına olan kredi borçlarının tehirini gerekli görüyoruz. İktidarın gecikmeden gerekli adımları atmasını önemsiyor, ayrıca bu hususta meslek kuruluşlarının ve özellikle Odalar Birliğinin etkin olmasını bekliyoruz. Yaşadığımız bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, tedbirlere riayet ederek aşacağımıza yürekten inanıyoruz."