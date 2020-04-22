Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması

7 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin 23 Nisan 1920 ruhu ile aydınlık günlere en kısa zamanda kavuşacağına, birlik ve beraberlik içerisinde krizleri tek tek aşacağına inandığını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Nisan mesajı Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin 23 Nisan 1920 ruhu ile aydınlık günlere en kısa zamanda kavuşacağına, birlik ve beraberlik içerisinde krizleri tek tek aşacağına inandığını belirtti.

Karamollaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin, Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadığını, yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kaldığını, ardından da Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden silindiğini, küresel emperyalizmin emellerini gerçekleştirme fırsatı yakalayarak, başta Anadolu olmak üzere Osmanlı coğrafyasını işgal ettiğini hatırlattı.

Böylesine karanlık bir tabloya Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında "İspanyol Gribi" gibi bir salgının eklendiğini ifade eden Karamollaoğlu, bugünlere benzer bir durumun ortaya çıktığını ve birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Milletin bu atmosferde "Ya istiklal ya ölüm" diyerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını ve bu savaşı zaferle neticelendirdiğini belirten Karamollaoğlu, Erzurum ve Sivas kongrelerinin hemen ardından, bu karanlık tabloyu parçalayıp ülkeyi aydınlığa çıkarmak için verilen mücadelenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, tam bir asır evvel bugün açıldığını kaydetti.

Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşgalcilerin silah gücü ve siyasal avantajları karşısında, kendi bağımsızlık mücadelesini başlatmakta tereddüt etmeyen, inanç, karar, azim ve fedakarlık timsali olan bu insanlar, Büyük Millet Meclisini kurarak, Milli Mücadele'nin mihenk taşı haline getirmişlerdir.

İnanıyorum ki 23 Nisan 1920 ruhu ile ülkemiz aydınlık günlere en kısa zamanda kavuşacak, birlik ve beraberlik içerisinde, içinde bulunduğumuz krizleri tek tek aşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını minnet ve şükranla anıyorum."

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, 23 Nisan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:20 Kaynak: AA

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