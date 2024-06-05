Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran İmam Bakır Enstitüsü Rektörü Seyyid Ali Musevi ve yazar Mesut Sadr'ı kabul etti - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran İmam Bakır Enstitüsü Rektörü Seyyid Ali Musevi ve yazar Mesut Sadr'ı kabul etti

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İran İmam Bakır Enstitüsü Rektörü Seyyid Ali Musevi ve yazar Mesut Sadr ile bir araya geldi. Ziyarette, iki ülkenin ortak noktaları çoğaltacak yaklaşım içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, eğitim ve kültürel alanın bunun en kolay yollarından birisi olduğunu vurguladı.

05.06.2024 17:15
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran İmam Bakır Enstitüsü Rektörü Seyyid Ali Musevi ve "Mücahit Erbakan" kitabının yazarı Mesut Sadr'ı kabul etti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İran İmam Bakır Enstitüsü Rektörü Seyyid Ali Musevi ve yazar Mesut Sadr ile bir araya geldi. Ziyarette, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Karamollaoğlu, "'Mücahit Erbakan' kitabı Milli Görüş hareketimizin merhum lideri Erbakan Hoca'mızın başta İran'da ve İslam dünyasında daha iyi tanınmasına vesile olmasını dileriz" dedi.

Ziyarette, iki ülkenin ortak noktaları çoğaltacak yaklaşım içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, eğitim ve kültürel alanın bunun en kolay yollarından birisi olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran İmam Bakır Enstitüsü Rektörü Seyyid Ali Musevi ve yazar Mesut Sadr'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İran İmam Bakır Enstitüsü Rektörü Seyyid Ali Musevi ve yazar Mesut Sadr'ı kabul etti - Son Dakika
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