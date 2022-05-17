Saadet Partisi Genel İdare Kurul üyesi İbrahim Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel İdare Kurul üyesi İbrahim Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı

17.05.2022 14:56
Saadet Partisi Genel İdare Kurul üyesi İbrahim Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden Saadet Partisi Genel İdare Kurul üyesi İbrahim Kalaycı, İstanbul'da toprağa verildi.

Dün vefat eden Saadet Partisi Genel İdare Kurul üyesi İbrahim Kalaycı, İstanbul'da toprağa verildi.

Kalaycı için, öğle vaktinde Beykoz Çiğdem Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kalaycı'nın ailesi, Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Mustafa Kaya ve Ersan Bilgin, Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile Milli Görüş camiası mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Kalaycı'nın naaşı, Beykoz Zerzevatçı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalaycı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel İdare Kurul üyesi İbrahim Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel İdare Kurul üyesi İbrahim Kalaycı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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