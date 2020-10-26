Saadet Partisi İzmir İl Kongresini 1 Kasım'da yapacak - Son Dakika

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, partilerinin İzmir il kongresini 1 Kasım'da "Yaşanabilir bir Türkiye için el ele hep birlikte" sloganı ile düzenleyeceklerini bildirdi.

Erduran, yaptığı açıklamada, donanımlı ve dinamik bir ekip kurmayı amaçladıklarını bu amaçla, 30 ilçenin 26'sında kongrenin tamamlandığı ve 10 ilçe başkanının yenilendiğini belirtti.

Kongrelerin uzlaşma içinde gerçekleştirildiğini belirten Erduran, "İlçe yönetimlerimiz heyecanla ve taze bir kanla görevlerine başladı. Gerçekleştireceğimiz il kongresi ile hedefimiz, milletimizin değer ölçülerini ve dünya görüşünü esas alan 'Milli Görüş' çizgisinde en güzel ve aktif çalışmaları ortaya koyacak bir yönetim kurulu oluşturmaktır. Güçlü ve refah içinde bir Türkiye yolunda çözüm üreten yapıyı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

1 Kasım Pazar günü Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da başlayacak olan il kongresine Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılacağını bildiren Erduran, şunları kaydetti:

"Ülkemiz başta ekonomik yapı olmak üzere dış ve iç politikada, toplumsal yapımızda ciddi sıkıntılar ve tahribatlar ile karşı karşıyadır. Amacımız ve hedefimiz, ülkemizin kalkınmasını sağlamak, halkın refah düzeyini artırmaktır. Gerçek demokrasiyi, en geniş anlamda insan hak ve hürriyetlerini sağlamaktır. Ülke olarak komşularımızla ve bölgemizde güven ve istikrarı temin etmektir."