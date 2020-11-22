Saadet Partisi Kayseri İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

Saadet Partisi Kayseri İl Kongresi'nde mevcut başkan Baki Coşkun, güven tazeledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'ndaki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede, ilçe faaliyet raporu ve bilanço okundu. Tek listeyle gidilen kongrede 167 delegenin tamamının oyunu alan İl Başkanı Baki Coşkun, göreve yeniden seçildi.

Kongreye katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Coşkun'a çalışmalarında başarı diledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen gerçekleştirilen kongrelerde tedbirlere uyulduğunu aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Kayseri'de partimizin birinci parti olması için var gücümüzle çalışacağız. Geçmişte gerek yerelde gerekse milletvekili seçimlerinde çok büyük başarılara imza atmış bir teşkilatız. Bundan sonraki süreçte tedbirlere uyarak sahaya çıkacağız, vatandaşımızı dinleyeceğiz. Vatandaşımızın sorunlarını ileteceğiz ve bunların çözümü ile alakalı da takipçisi olacağız."