Saadet Partisi MÜSİAD'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.