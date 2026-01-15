(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.
Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ettiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi MÜSİAD'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?