Son Dakika Haberleri: Saadet Partisinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi
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Saadet Partisinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi

7 saat önce

Saadet Partisinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

Saadet Partisinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi, System.String[]

Saadet Partisinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu.

Saadet Partisinin 3 Kasım'daki 7. Olağan Büyük Kongresinde yeniden genel başkan seçilen Temel Karamollaoğlu başkanlığında Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleri tespit edildi. Başkanlık Diva üyeleri şöyle:

"Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez, Siyasi İşler Başkanı Cafer Güneş, Planlama ve Koordinasyon Başkanı Yılmaz Bayat, Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Tanıtma Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Atik Ağdağ, Eğitim Başkanı Ersan Bilgin, Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kaya, Mahalli İdareler Başkanı Mahmut Arıkan, Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Şerafettin Kılıç, Sosyal İşler Başkanı Fatih Aydın, Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir, Hukuki İşleri Başkanı Hasan Hüseyin Uyar, Genel Sekreter Mesut Doğan"

Temel Karamollaoğlu, Bülent Ersoy, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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