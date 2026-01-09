(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi ile bir araya geldi.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Saadet ve Liberal Parti Liderlerinden Görüşme - Son Dakika
