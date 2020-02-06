"Saadet zinciriyle" dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Saadet zinciriyle' dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

"Saadet zinciriyle" dolandırıcılık iddiası

6 saat önce

İstanbul'da kurdukları "kozmik enerji" şirketinin hisselerinden kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları saadet zinciri yapılanmasıyla yaklaşık 60 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kurdukları "kozmik enerji" şirketinin hisselerinden kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları saadet zinciri yapılanmasıyla yaklaşık 60 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan İranlı 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Saadet zinciri yapılanmasıyla dolandırıcılık

Gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları "kozmik enerji" şirketine para yatıranlara, ana paranın yüzde 10'u oranında aylık kar payı verdikleri, şirkete yeni üye kazandıranlara da ek ödeme yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilmişti.

Şüphelilerin güven kazanmak için para yatıran kişilere 3-4 ay ödeme yaptıkları daha sonra telefonlarını değiştirerek iletişimlerini kestikleri belirlenmişti.

Saadet zinciriyle dolandırıcılık iddiası

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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