RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
RAMS Başakşehir FK'dan yapılan açıklamada; "Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Saba Kharebashvili Başakşehir'de - Son Dakika
