Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Saba Tümer’in geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden konuşulmaya başlandı. Annelik üzerine dikkat çeken ifadeler kullanan Tümer, konuya bakış açısını samimi sözlerle dile getirmişti.
Saba Tümer, çocuk sahibi olma fikrine neden mesafeli yaklaştığını şu sözlerle açıklamıştı: “O çocuğu doğururken neler çekecek, ne olacak bilmiyorsun. Bana ondan saçma geliyor çocuk doğurmak.”
Ünlü sunucu, bir çocuğun hayatına dair bilinmezliklere dikkat çekerek, sağlığı ve geleceği konusunda hiçbir şeyin önceden bilinemeyeceğini ifade etmişti.
Tümer, açıklamasında ailesinden bir anıya da yer vererek, teyzesinin “Bu acıyı yaşatmamak için evlenmedim” sözlerini paylaşmıştı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?