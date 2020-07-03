Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Bu yıl "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla düzenlenecek Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Bu yıl "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla düzenlenecek Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

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Sabancı Vakfı'nın açıklamasına göre, vakfın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği kısa film yarışmasına başvurular 20 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Başvuracak eserlerin "en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması" şartı taşıyan yarışmada eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalanlar arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

İklim değişikliğinin nedenlerini, kişinin hayatındaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya "www.kisafilmuzunetki.org" adresinden başvuru yapılabilecek.

"İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için harekete geçmeliyiz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, insan müdahalesiyle gerçekleşen iklim değişikliğinin medeniyetleri büyük bir bilinmezliğe sürüklediğine dikkati çekti.

İklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzluklardan bahseden Safkan, "Biyoçeşitliliğin azalması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin bozulması, kuraklık ve çölleşme, gıda güvenliğinin tehlike altında olması ve kitlesel göçlerin artması gibi birçok çevresel ve sosyal soruna yol açıyor. Doğaya, toprağa ve atmosfere bıraktığımız etkileri düşünmeden hareket etmeye devam ettiğimiz takdirde hayatlarımızın değişmesi kaçınılmaz olacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu değişime uyum sağlamak için harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal sorunlara dikkat çekmek için sanatın gücünü kullanmak istiyoruz"

Safkan, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin dünya genelinde yarattığı problemlere ek olarak, içinde yaşadığımız Akdeniz Havzası, dünyada bu değişikliklerden en fazla etkilenecek bölgelerin başında geliyor. Örneğin; Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre 2019 yılı 935 adet meteorolojik afetle en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olmuş ve kaydedilen bu afetler yüzde 36 ile şiddetli yağış/sel ve yüzde 27 ile fırtına olarak gerçekleşmiş. Bu veriler bize iklim değişikliği etkilerinin ciddiyetini gösteriyor. Günlük hayatlarımızda birey olarak bu sorundan etkilenmediğimizi düşünüp sorunu görmezden gelmek yerine iklim değişikliği ve bununla birlikte değişen hayatlarımız konusunda bilinçlenmemiz gerektiğine inanıyoruz."

Safkan, bu nedenle yarışmanın 2020 temasını "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" olarak belirlediklerini dile getirerek, "Sinemacıları, iklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri beyaz perdeye taşımaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Sosyal sorunları farklı ele alan sinemacılar için fırsatlarla dolu bir platform"

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan ise yarışmanın, sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan sinemacılar için fırsatlarla dolu bir platform olduğunu bildirdi.

Atakan, "Yarışma, ilk yılından itibaren temaya uygun yeni üretilen filmlerin yaratıcılarını odak noktasına koyarak, üretilen filmlerin geniş kitlelerle buluşmasını ve kesintisiz iletişimle yarışmacıların profesyonel yolculuklarına önemli bir başlangıç oluşturmayı hedefledi." değerlendirmesinde bulundu.

Filmlerin Türkiye'de ve dünyada önemli festivallerde ve etkinliklerde gösterildiğini anlatan Atakan, "Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiği şu günlerde sinemacılara çok fazla iş düşüyor ve bu yılın temasının da bu açıdan çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı, İklimler, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

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