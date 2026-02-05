Sabiha Gökçen, Avrupa'nın Zirvesinde - Son Dakika
Ekonomi

Sabiha Gökçen, Avrupa'nın Zirvesinde

05.02.2026 20:34
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu sayısını en fazla artıran Avrupa havalimanı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayınlanan "2025 Havalimanı Trafik Raporu"na göre, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren major havalimanları kategorisinde yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren major havalimanları kategorisinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. ACI Europe 2025 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, 2025 yılında yolcu trafiğimiz, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,7 artarak 48,41 milyon yolcuya ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın yükselen yıldızı olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Avrupa'nın Zirvesinde
