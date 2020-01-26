Sabiha Gökçen'de Dünya Gümrük Günü'nde çiçek ve lokumlu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de Dünya Gümrük Günü'nde çiçek ve lokumlu karşılama - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de Dünya Gümrük Günü'nde çiçek ve lokumlu karşılama

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan Gümrük Muhafaza Personeli, 26 Ocak Dünya Gümrük günü kapsamında dış hatlar gelen yolcu arındırılmış bölgede bulunan gümrük noktasına ulaşan yolcu ve hava yolu personeline, çiçek, çikolata ve Türk lokumu ikram etti.

Sabiha Gökçen'de Dünya Gümrük Günü'nde çiçek ve lokumlu karşılama, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan Gümrük Muhafaza Personeli, 26 Ocak Dünya Gümrük günü kapsamında dış hatlar gelen yolcu arındırılmış bölgede bulunan gümrük noktasına ulaşan yolcu ve hava yolu personeline, çiçek, çikolata ve Türk lokumu ikram etti.

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, önemli görevler üstlenen Dünya Gümrük Örgütü, ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yıl 26 Ocak gününü Dünya Gümrük Günü olarak ilan etti. Dünya Gümrük Günü kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görevli olan Gümrük Muhafaza personeli, Gümrük Kontrol noktasına gelen yolculara ve hava yolu personellerine çiçek ve çikolata ikram etti. İkramdan memnun olan yolculardan bazıları o anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydederken, bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER?

Derya Kızak, 'Dubai'den yeni inmiştik. Güzel bir sürpriz oldu. Biz de onların Gümrük Gününü kutladık. Bizi çok mutlu ettiler' diye konuştu. Yolculardan Azerbaycanlı Oruç Ali ise ? Gümrük Günü münasebetiyle tüm Türkiye'nin bu özel gününü tebrik ederim. Türk kardeşlerimize ilk önce depremle bağlı baş sağlığı diliyorum. Söylemek isterim ki Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Her zaman da böyle olacak" dedi.


- İstanbul
Dünya Gümrük Günü, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı
CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:18:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen'de Dünya Gümrük Günü'nde çiçek ve lokumlu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]