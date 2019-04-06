Son Dakika Haberleri: Sabiha Niniye Bir İnek de İş Adamından Geldi

Sabiha Niniye Bir İnek de İş Adamından Geldi

15 dakika önce

Denizli'de ineği uçurumdan düşerek telef olan ve döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan Sabiha nineye bir inek de iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz'dan geldi.

Sabiha Niniye Bir İnek de İş Adamından Geldi, System.String[]
Denizli'de ineği uçurumdan düşerek telef olan ve döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan Sabiha nineye bir inek de iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz'dan geldi. Sabiha ninenin sevinci gözlerinden okundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha Özel'in (70), ineğinin arkasından döktüğü gözyaşları tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. Sabiha ninenin acısına ortak olmak isteyen Ahmet Reyiz Yılmaz, Sabiha nineye 1 inek ve 1 buzağı hediye etti. Devreye giren gönüllü vatandaşların da yardımıyla yavrusu olan bir inek alınarak Sabiha nineye teslim edildi.

"Çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun"

Yapılan yardımlardan dolayı yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Sabiha nine ise, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hayvanları çok sevdiğini belirten Sabiha nine, ineklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Küçük yaştan beri hayvancılık yapan Sabiha nine, kendisine hediye edilen inek ve buzağıları tek tek sevdi.

Teyzenin sesini duyuran İhlas Haber Ajansı'na teşekkür eden Ahmet Reyiz Yılmaz, "Allahu Teala bir alırsa, iki verir" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:58 Kaynak: İHA

Türkiye, Ahmet Reyiz Yılmaz, Denizli, Yaşam
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