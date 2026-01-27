Sabriye Şengül Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Sabriye Şengül Altın Madalya Kazandı

27.01.2026 12:12
Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül, Ankara'da nakavtla Macar rakibini yenerek altın madalya aldı.

Dünya Kick Boks Şampiyonu ve milli sporcu Sabriye Şengül, Ankara'da düzenlenen Vendetta Fight Night organizasyonunda Macar rakibi Juhasz Beata'yı nakavt ederek altın madalya kazandı.

Ankara'da gerçekleştirilen Vendetta Fight Night organizasyonunda Sabriye Şengül, Macar sporcu Juhasz Beata'yı nakavt etti. Devlet Bahçeli Eğitim ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kafese çıkan Şengül, karşılaşmanın ilk anlarından itibaren üstün bir oyun sergiledi. Sabriye Şengül, mücadelenin ikinci raundunda nakavtla galibiyete ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabaka sonrası ay-yıldızlı bayrağı omuzlarına alan Şengül'ü tribünlerden takip eden sporseverler de milli sporcunun performansını uzun süre alkışladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

