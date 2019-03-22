Son Dakika Haberleri: Saç Tasarımcısı Orhan Bademli Yeni Modellerini Görücüye Çıkarttı

Saç Tasarımcısı Orhan Bademli Yeni Modellerini Görücüye Çıkarttı

49 dakika önce

Saç tasarımcısı ünlü kuaför Orhan Bademli, yeni modellerini görücüye çıkarttı.

Saç Tasarımcısı Orhan Bademli Yeni Modellerini Görücüye Çıkarttı, System.String[]
Saç tasarımcısı ünlü kuaför Orhan Bademli, yeni modellerini görücüye çıkarttı. Bademli, 2019 İlkbahar-Yaz saçlarında en trend modelin 'parti topuzları' olduğunu söyledi.

Saç tasarımcısı ünlü kuaför Orhan Bademli, yeni modellerini görücüye çıkarttı. Saç modası da kıyafette olduğu gibi kendi içinde, yenilikleri ve total bir davranış biçimiyle insanlara yeni sunumlar veriyor" diyen Saç Tasarımcısı Orhan Bademli, 2019 İlkbahar - Yaz saçlarında en trend modelin parti topuzları olduğunu söyledi.

Bademli, "Bu sezon mikro kaküller birkaç santim kısalıyor olsa da saç kesim modellerinde modern bir hava katıyor. Rooney Mara'dan Bella Hadid'e birçok yıldızın favorisi olan mikro kakülleri denemeye çekiniyorsanız takma perçem saçlarla bu görünümü elde edebilirsiniz" dedi.

Yoğun Renklerin Sezonu

Bademli, "Bu sezonun yoğun renkleri yaza kafa tutacak. "Bana ne yakışır?" diye araştırma yapanlar için, ünlülerin saç renkleri birçok kadına kılavuz olabilir. Tabiki bu aşamada benim kadınlara tavsiyem "Hoşuma giden saç rengi mi olmalı" yerine "Yeni nesil renklendirme tercihleri ile bana yakışan renkleri kullanma fırsatımı yakalamalıyım olmalıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:44 Kaynak: İHA

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