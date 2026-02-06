Sacha Boey, Galatasaray'a Dönüşünden Heyecanlı

Galatasaray'ın devre arasında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı eski futbolcusu Sacha Boey, geri döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Boey, çok gururlu olduğunun altını çizdi.

Önüne çıkacak zorlukları geçmek için sabırsızlandığını dile getiren Boey, şunları söyledi:

"Florya başlangıç yerimdi ve kalbime dokunan bir yerdi. Burası (Kemerburgaz) ise her şeyin bizimle olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrar göreceğim için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Onların ateşini tekrar yakmak istiyorum. Sane çok iyi bir oyuncu. Onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum."