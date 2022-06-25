Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü - Son Dakika
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Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü

25.06.2022 17:53
Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü

Cide kara yolu, bölgede etkili olan sağanak sonrası Sada Çayı'nın taşması nedeniyle çöktü.

KASTAMONU-Cide kara yolu, bölgede etkili olan sağanak sonrası Sada Çayı'nın taşması nedeniyle çöktü. Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşımı, Karayolları ekiplerince yeni açılan servis yolundan sağlanmaya başlandı.

Kastamonu-Cide kara yolunun 68'inci kilometresinde bulunan Sada Çayı, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çayın taşması sonucu geçen yıl meydana gelen sel felaketinde hasar gören köprünün yerine yapılan yol da çöktü. Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşımı kısa bir süre sağlanamadı. Ardından Karayolları ekiplerince açılan servis yolundan Kastamonu ve 2 ilçenin ulaşımı yeniden sağlanmaya başlandı. Yoğun yağışın devam ettiği bölgede yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları için uyarısında bulundu.


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Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan geçici köprü zarar gördü Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan geçici köprü zarar gördü
Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü - Son Dakika
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