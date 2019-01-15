Sadakataşı Derneği Kış Yardımlarını Sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısıyla devam ettiği faaliyetleri kapsamında Kırıkkale merkezine taşıma yöntemiyle köylerden ulaşan ve eğitimlerini burada sürdüren yaklaşık bin 100 öğrenciye kışlık ev ayakkabısı hediye etti.

Sadakataşı Derneği, "Baştan ayağa kış yardımı" çağrısıyla devam ettiği faaliyetleri kapsamında Kırıkkale merkezine taşıma yöntemiyle köylerden ulaşan ve eğitimlerini burada sürdüren yaklaşık bin 100 öğrenciye kışlık ev ayakkabısı hediye etti.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardımlar 9 ülke ve bölgenin yanı sıra Türkiye'de de sürüyor.



Dernek zor koşulların artması nedeniyle kış yardımları kampanyası kapsamında acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlediği battaniye, atkı-bere ve eldiven takımı, kazak, mont, çorap, kışlık ayakkabı, içlik ve yakacak dağıtımlarına devam ediyor.



Bu kapsamda Kırıkkale Merkez'e taşıma yöntemiyle köylerden ulaşan ve eğitimlerini burada sürdüren yaklaşık bin 100 öğrenciye kışlık ev ayakkabısı hediye edilirken, dağıtıma Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.



Tüfekçi yapılan bu ayakkabı desteğiyle öğrencilerin kış mevsimini daha rahat geçireceğini belirterek, destekleri için Sadakataşı Derneği'ne teşekkür etti.



Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ise her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesine gittiklerini ifade ederek, "Kırıkkale'de eğitim gören öğrencilerin başarılarını hediyelerle taçlandırmak istedik. Türkiye'de birçok ilde, Suriye, Kosova, Lübnan, Gazze, Kudüs ve Orta Asya bölgelerinde kış yardım çalışmalarını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.



Dernek kış yardımları kapsamında ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedelini 75, bot bedelini 50, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedelini ise 25 lira olarak belirledi.

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