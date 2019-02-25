Son Dakika Haberleri: Saddam Posterleri Açan Öğrenciler Serbest Bırakıldı

Saddam Posterleri Açan Öğrenciler Serbest Bırakıldı

16 dakika önce

Irak'ın Anbar ilinde geçen Ekim ayında devrik Saddam Hüseyin'in posterleri üniversitede açtıkları için gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Saddam Posterleri Açan Öğrenciler Serbest Bırakıldı, System.String[]
Irak'ın Anbar ilinde geçen Ekim ayında devrik Saddam Hüseyin'in posterleri üniversitede açtıkları için gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anbar polis kaynakları geçen Ekim ayında Anbar Üniversitesi kampüsünde Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin posteri açmak suçuyla gözaltına alınan 3 öğrencinin bugün serbest bırakıldığını söyledi. Üniversiteden atılan öğrencilerin bu davranışı ülkede özellikle Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e yazdığı bir şiirle övgüler yağdıran Iraklı halk şairi Salah Harbavi, hakkında tutuklama kararı çıkması ardından Zikar kentinde polise teslim olmuştu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Anbar, Saddam Hüseyin, Irak, 3. Sayfa
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