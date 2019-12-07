Son Dakika Haberleri: Sadettin Ekinci'nden radyoda 'Gündem Spor' programı
Son Dakika Spor Sadettin Ekinci'nden radyoda 'Gündem Spor' programı - Son Dakika Spor

Sadettin Ekinci'nden radyoda 'Gündem Spor' programı

6 saat önce

18 Mart Çanakkale Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sadettin Ekinci, Kampüs FM'de 'Gündem Spor' adlı programı yapmaya başladı.

Sadettin Ekinci'nden radyoda 'Gündem Spor' programı, System.String[]

18 Mart Çanakkale Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sadettin Ekinci, Kampüs FM'de 'Gündem Spor' adlı programı yapmaya başladı.


Çanakkale 18 Mart Üniversite radyosu olan Kampüs FM'de 'Gündem Spor' programını Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sadettin Ekinci sunuyor. Sadettin Ekinci aynı zamanda Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Çanakkale temsilcisi olarak görev yapmakta. Program, 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç başta olmak üzere, öğretim üyelerini konuk ederek radyo dinleyicilerine bilgiler veriyor. Bugüne kadarki programlarda; sporda yetenek seçimi, yaşlılarda spor, masajın sağlığa faydaları, hentbol, dağcılık, rekreasyon ve üniversiteler federasyonu faaliyetleri işlendi.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da üniversite radyosunun faaliyetlerine destek veriyor. - İSTANBUL

Ekinci, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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