Sadi Yaver Ataman vefatının 26. yılında anılıyor - Son Dakika

Sadi Yaver Ataman vefatının 26. yılında anılıyor

10.12.2020 15:45
Sadi Yaver Ataman vefatının 26. yılında anılıyor, System.String[]

Safranbolu Belediyesi, Safranbolu'nun kent kimliğinin oluşmasına katkı sunmuş, ebediyete intikal eden Sadi Yaver Ataman'ı unutmadı.

Safranbolu Belediyesi, Safranbolu'nun kent kimliğinin oluşmasına katkı sunmuş, ebediyete intikal eden Sadi Yaver Ataman'ı unutmadı.

1994 yılında hayata gözlerini yuman, Safranbolu üzerine yaptığı araştırmalarla bilinen ve halk bilimine büyük katkılar sağlayan; folklor uzmanı, müzikolog, saha araştırmacısı, sanatçı, eğitimci, yönetici, sanat uygulayıcısı ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, vefatının 26. Yıl dönümünde anılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin öncülüğünde pandemi nedeni ile belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak anma programını, Başkan Elif Köse, Araştırmacı Yazar Aytekin Aytekin, Erbil Ünal gerçekleştirecek. Süleyman Şenel ve Ataman Erkul ise video mesajları ile programa katılım sağlayacak.

1940 yıllarında Belediye Başkanlığı ve Halkevi başkanlığı yapmış Sadi Yaver Ataman'ı kabrinde ziyaret eden Belediye Başkanı Elif Köse, Ataman'ın Safranbolu'nun yetiştirdiği nadide insanlardan biri olduğunu, sanata ve kültüre kendini adadığını belirterek, "Çalışmalarıyla Türk Halk Müziği'ne yön vermiş, kentin değerlerinden olan, Safranbolu kültürünü ve yaşam tarzını sanata yansıtan büyük üstadı vefatının 26. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - KARABÜK

Sadi Yaver Ataman vefatının 26. yılında anılıyor

Sadi Yaver Ataman, Safranbolu, Elif Köse, Sanatçı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sadi Yaver Ataman vefatının 26. yılında anılıyor - Son Dakika


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