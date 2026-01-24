Sadık Arkadaş: Karagöz

Tekirdağ Çorlu'da bir vatandaşın 'Karagöz' ismini verdiği köpeği, çarşı, pazar, işyeri nereye gitse peşinden ayrılmıyor.

İlçede çiçekçilik işiyle uğraşan Hıdırağa Mahallesi sakini Ergün Tunca, 'Karagöz' ismini verdiği köpeğine evladı gibi bakıyor. Çok sevdiği köpeği de yolda, işte, çarşıda, pazarda nereye gitse onu takip etmesi ve peşini bırakmaması görenlerin de dikkatini çekiyor.

Tunca ile köpeği Karagöz arasında trafikte yaşanan sevgi dolu anlar ise vatandaşları da gülümsetti.

"Yetim kaldı sahip çıktım"

Köpeği Karagöz'ün hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Tunca, "Bu güzel hayvan bana yetim kaldı. Ben sahip çıktım ve 3 yıldır evladım gibi bakıyorum. Bana karşı çok sadık yaklaşımı var. Yemeğini yer benimle işe gider, benimle işten gelir. Elektrikli bisikletimle nereye gitsem arkam sıra geliyor. Bazen bisikletimin kasasına da biniyor. Gören insanlar da gülümsüyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ