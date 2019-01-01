Son Dakika Haberleri: Şadırvanlar Selçuklu Tarzı Mimari ile Yenileniyor

Şadırvanlar Selçuklu Tarzı Mimari ile Yenileniyor

54 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, fiziki mekanların güzelleştirilmesi adına estetik dokunuşlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şadırvanlar Selçuklu Tarzı Mimari ile Yenileniyor, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, fiziki mekanların güzelleştirilmesi adına estetik dokunuşlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, 2017 yılında Turgut Reis Mahallesi'nde Turgut Reis Cami, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İbrahim Halilullah Cami, Erkilet Dere Mahallesi'nde Sadi Karslıoğlu Cami ve Yakut Mahallesi'nde Uhud Cami olmak üzere 4 şadırvanı Selçuklu tarzı mimari ile yenilediklerini hatırlattı.

Çolakbayrakdar, Sümer Mahallesi'nde Bebek Cami, Beyazşehir Mahallesi'nde Özderici Cami, Mithatpaşa Mahallesi'nde Fatih Cami ve Yenidoğan Mahallesi'nde Matbaacılar Sitesi Cami olmak üzere 4 şadırvanda yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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