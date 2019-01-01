Şadırvanlar Selçuklu Tarzı Mimari ile Yenileniyor
54 dakika önce
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, fiziki mekanların güzelleştirilmesi adına estetik dokunuşlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, yaptığı yazılı açıklamada, fiziki mekanların güzelleştirilmesi adına estetik dokunuşlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Çolakbayrakdar, 2017 yılında Turgut Reis
Mahallesi'nde Turgut Reis Cami, Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde İbrahim Halilullah Cami, Erkilet
Dere Mahallesi'nde Sadi Karslıoğlu Cami ve Yakut Mahallesi'nde Uhud Cami olmak üzere 4 şadırvanı Selçuklu
tarzı mimari ile yenilediklerini hatırlattı.
Çolakbayrakdar, Sümer Mahallesi
'nde Bebek Cami
, Beyazşehir Mahallesi'nde Özderici Cami, Mithatpaşa Mahallesi'nde Fatih
Cami ve Yenidoğan Mahallesi
'nde Matbaacılar Sitesi Cami olmak üzere 4 şadırvanda yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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