Sadr'dan memurlara gösterilere destek için

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gösterilere destek vermeleri için memurlara "genel grev" çağrısında bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili açıklama yaptı.

"Devrim" olarak nitelendirdiği gösterilerin barışçıl şekilde sürmesi halinde başarıya ulaşacağını belirten Sadr, memurlara "Bir günlüğüne de olsa destek için genel greve gidin." ifadesiyle çağrıda bulundu.

Güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik kaçırma eylemine, gerçek mermi ve keskin nişancılar kullanmasına tepki gösteren Şii lider, göstericileri de protestolarda dış müdahalelere izin vermemeye çağırdı.

Sadr, ayrıca "Devrimciler (göstericiler) işgalci olmayan ülkelerin temsilciliklerine sloganlarla dahi olsa dokunmasın. Bunun bizim ahlakımızda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Ülkede boşluk uyarısı

Sadr, iktidar çevresinin kökten değiştirilmesi için bu gösterilerin büyük fırsat olduğunu kaydederek, "Bu, Irak'ı tehlikeye ve korkunç bir boşluğa sürüklemeden akıllıca yöntemlerle yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentonun açıkladığı reform paketlerini de eleştiren Sadr, bunların "gerçekleşmesi imkansız, göstericileri susturma amaçlı yalan vaatler" olduğunu savundu.

"Adil yöneten lidere ihtiyaç var"

Hükümetin göstericilerin taleplerine cevap vermesini ve gerekirse iktidarı bırakmasını isteyen Sadr, "Partisi ve tabanı değil, halkın sorunuyla ilgilenen ve halk arasında adil yönetimi sağlayan lidere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Irak'ın tüm kentlerindeki cami imamlarına da seslenen Sadr, cuma namazı sonrası barışçıl gösterilere liderlik etmeleri çağrısı yaptı.

Irak'taki gösteriler



Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.



Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.