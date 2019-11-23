Son Dakika Haberleri: Sadri Alışık çocukları güldürecek
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Sadri Alışık çocukları güldürecek

6 saat önce

Enes Ateş'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filminin başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı ve Gürgen Öz üstlendi.

Sadri Alışık çocukları güldürecek, System.String[]

Enes Ateş'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filminin başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı ve Gürgen Öz üstlendi. AVM'de sergilenen değerli bir tabloyu çalmak isteyen hırsızlar ile çocukların komik macerasını konu alan film, nisanda vizyonda.

Burak Hakkı, Enes Ateş, Yönetmen, EFE, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 
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