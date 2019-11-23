Sadri Alışık çocukları güldürecek
6 saat önce
Enes Ateş'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filminin başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı ve Gürgen Öz üstlendi.
Enes Ateş'in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filminin başrollerini Berat Efe Parlar, Burak Hakkı, Bedir Bedir, Umut Avcı ve Gürgen Öz üstlendi. AVM'de sergilenen değerli bir tabloyu çalmak isteyen hırsızlar ile çocukların komik macerasını konu alan film, nisanda vizyonda.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19
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