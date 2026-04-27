Şafak Serez’in “Serezian” yaklaşımı müzikte yeni tartışma başlattı

27.04.2026 13:44
Şafak Serez’in geliştirdiği “Serezian” yaklaşımı, müzikte metin, duygu ve atmosferi merkeze alan yeni bir üretim dili olarak dikkat çekiyor.

Şafak Serez’in “Serezian” yaklaşımı, müzik üretimini yalnızca ses ve melodi üzerinden değil; metin, duygu, atmosfer ve düşünsel bütünlük üzerinden ele alan yeni bir yaratıcı dil olarak dikkat çekiyor. Bu yönüyle çalışma, Türkiye’den çıkan çağdaş sanat ve müzik üretimlerinde disiplinler arası bir anlatı modeli tartışmasını da gündeme taşıyor. Serezian’ın merkezinde, dinleyicinin yalnızca müzik dinlemesi değil, bir atmosferin içinde yer alması fikri bulunuyor. Bu anlayışta bir şarkı; bir sahne, bir metin ya da bir iç dünya hissiyle birlikte ilerliyor. Ancak bu yaklaşım, müzik çevrelerinde tartışma yaratıyor. Bazı kesimler, metin ve şiirsel anlatının öne çıkmasının müziğin özünden uzaklaşmak anlamına gelebileceğini savunurken, bazıları ise bunun yeni bir ifade biçimi olduğunu düşünüyor.

SINIRLAR KALKIYOR: “VERSESHIFT” YAKLAŞIMI

Serez’in üretim dünyasında öne çıkan bir diğer kavram ise “VerseShift” . Bu yaklaşım, bir fikrin tek bir formda kalmadığını; şiirden müziğe, oradan daha kavramsal alanlara geçebildiğini savunuyor. Bu yönüyle Serezian yalnızca bir müzik türü değil, farklı ifade biçimleri arasında geçiş kuran bir üretim dili olarak değerlendiriliyor.

YAVAŞ AMA KALICI ETKİ

Şafak Serez’in şiir ve akademik çalışmaları da bu yaklaşımın bir parçası. Bu tür eserler, hızlı tüketim yerine zaman içinde değer kazanıyor. Bazı kitaplarının baskılarının tükenmesi ve ikinci el piyasada dolaşıma girmesi, bu ilginin işaretlerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca eserlerinin yurt dışındaki kütüphane kataloglarında yer alması, üretimlerinin daha geniş bir kültürel alana ulaştığını gösteriyor. Türkiye’den yeni bir müzik dili çıkar mı? Serezian etrafındaki tartışma, daha büyük bir soruyu da beraberinde getiriyor: Türkiye’den özgün bir müzikal dil doğabilir mi? Bu sorunun cevabı zamanla netleşecek; ancak Serezian yaklaşımı, müzik ile metin arasındaki sınırları zorlayan yeni bir arayış olarak dikkat çekiyor. Serezian, klasik anlamda bir müzik türünden çok, dinleyiciyi bir atmosferin içine davet eden bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Ve tartışma hâlâ açık: Müzik sadece dinlenen bir şey mi, yoksa gerçekten yaşanabilir mi?

Haber: Dilşad Özcan

