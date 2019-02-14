Son Dakika Haberleri: Şafak Vakti Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

Şafak Vakti Terör Operasyonu: 24 Gözaltı

43 dakika önce

Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı.

Şafak Vakti Terör Operasyonu: 24 Gözaltı, System.String[]
Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteği ile daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile söz konusu şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda aralarında küçük yaşta olanların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sokak eylemlerine karıştığı, korsan gösteri düzenlendiği ve sosyal medya üzerinden PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı öğrenildi. Operasyonda yapılan ev aramalarında ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Adana, PKK, Güncel
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