Safiye Ayla Targan 28. Yılında Anıldı

14.01.2026 16:50
Türk sanat müziğinin önemli ismi Safiye Ayla, ölümünün 28. yılında mezarı başında anıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Safiye Ayla Targan, ölümünün 28'inci yılında, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Safiye Ayla Targan'ın ölümünün bugün 28'inci yıl dönümü. Ayla'nın bağışçısı olduğu TEV tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenledi.

Okunan duaların ardından konuşan TEV Avrupa Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Servet Dalay, Alya'nın en kıymetli Türk sanat müziği sanatçıları arasında yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Atatürk kendi deyimiyle 'kadife sesli' Safiye Ayla'yı 1932'de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey'in evinde verilen bir davette ilk kez dinledi ve Safiye Ayla, kendisinin en beğendiği seslerden biri oldu. Ardından muhtelif defalar Ata'nın huzurunda şarkılar söyleyen Safiye Ayla, onun adına düzenlediği bir konserde Sadettin Kaynak'ın Kurtuluş Savaşı'nı konu alan 'Yanık Ömer' adlı bestesini seslendirdi. Atatürk'ün ona verdiği öğütlere uyarak hayatına yön veren Safiye Ayla, yıllar süren başarılı sanat hayatından kazandığı mal varlığını 'Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir' diyerek vakfımıza bağışladı. Bağışını yaptığı günden vefatına dek Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak eğitime yaptığı hizmetlerle bizleri ihya eden Safiye Ayla'nın seçtiği ailesi olarak onu anmak için bugün bir aradayız. Kendisi Türkiye tarihinde sahneye çıkan ilk kadın solistlerden biri olarak çok büyük başarılara ve ilklere imza atmış bir azim ve cesaret örneği, yaşamı boyunca karşılaştığı imkansızlıklara rağmen başarıya ulaşmış örnek bir yaşam öyküsü... Yalnızca yaşam öyküsüyle değil, verdiği burslarla da birçok gence yol göstermeye devam eden Safiye Ayla Targan'ın adına verilen burs fonundan bugüne kadar müzik ve güzel sanatlar dalında 2 bin 87 burs vererek öğrencilerin eğitim hayatına dokunduk. Türk Eğitim Vakfı olarak sesi ve sanatıyla ilham kaynağı olan kıymetli bağışçımızın ismini yaşatmaktan ve feyz verdiği gençlerle birlikte onu iyiliklerle anmaktan gurur duyuyoruz. 28'inci ölüm yıl dönümünde Safiye Ayla Targan'ı ve değerli eşi Şerif Muhittin Targan'ı rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun, huzur içinde uyusunlar."

Kaynak: ANKA

